Динамо установило клубный антирекорд в истории чемпионата Украины
- Динамо Киев опустилось на седьмое место в турнирной таблице УПЛ после 13 тура, что является самой низкой позицией в истории клуба на таком этапе сезона.
- Клуб впервые проиграл три подряд матча в чемпионате Украины, установив еще один антирекорд.
В Украинской Премьер-лиге по футболу накануне завершился 13 тур. В нем киевское Динамо встречалось с ковалевским Колосом.
"Бело-синие" потерпели поражение со счетом 1:2. После проведения всех поединков тура подопечные Шовковского записали себе в пассив исторический антирекорд столичного клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на Динамо Киев от Шурика.
Какой антирекорд установило Динамо?
По его результатам, динамовцы опустились на седьмое место в турнирной таблице УПЛ. До этого ни разу в истории киевляне не были так низко после 10+ туров чемпионата Украины.
Ранее худшей позицией "бело-синих" на таком промежутке сезона была шестая. Это происходило с украинским грандом дважды.
Динамо занимало такую строчку впервые после 13 тура в кампании-2013/2014, а еще однажды после 15 тура в сезоне-2022/2023. В обоих случаях киевляне в конце концов финишировали на четвертом месте в Украинской Премьер-лиге – это худший результат в истории.
К слову. Проиграв Колосу "бело-синие" установили еще один клубный антирекорд. Они впервые проиграли три подряд матча в чемпионате Украины.
Отметим, что ранее Мирон Маркевич прокомментировал кризис динамовцев. Он считает, что киевляне еще могут перевернуть сезон и даже побороться за "золото".
Как выступает Динамо в сезоне-2025/2026?
Киевляне успешно начали сезон в УПЛ, одержав четыре стартовые победы. Однако после этого "бело-синие" резко сбавили обороты, победив лишь в одной игре из девяти. Сейчас они отстают от Шахтера уже на десять очков.
Также не лучшим образом столичный клуб выступает и в еврокубках. Динамо начинало свой путь с отбора в Лигу чемпионов, но в конце концов оказалось в Лиге конференций, где после трех туров имеет в своем активе три зачетных балла и занимает 24 строчку в турнирной таблице.
В Кубке Украины подопечные Шовковского пробились пока в четвертьфинал. Они одолели Александрию и "горняков", а следующего соперника узнают во время жеребьевки 28 ноября.
Всего киевляне провели 24 официальных матча, в которых одержали лишь 11 побед. Еще 5 раз они сыграли вничью и потерпели 8 поражений.