Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 18-го туру УПЛ 2025/2026

В Українській Прем'єр-лізі час 18-го туру, який стане другим після відновлення чемпіонату і першим бодай трохи календарно весняним. Матчі відбуватимуться з 27 лютого до 2 березня.

Обидва вітчизняні гранди зіграють вже у стартовий день – п'ятницю. Два матчі відбудуться не на домашніх аренах господарів через проблеми з підготовкою полів, розповідає 24 Канал.

Який календар 18-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Тур розпочинається поєдинком Динамо та Епіцентра – кияни вже у вівторок гратимуть свою зустріч 1/4 фіналу Кубка України з Інгульцем, тому стартують раніше.

Також у п'ятницю Шахтар прийматиме Верес. Але центральним матчем стане протистояння сенсаційних лідерів ЛНЗ з Поліссям у суботу.

Кривбас та Полтава мають побоювання щодо здатності підготувати газон своїх домашніх стадіонів у Кривому Розі і Кропивницькому до матчів 18 туру. Тому дирекція УПЛ дозволила їм перенести місце проведення ігор у Ковалівку на арену "Колос" і до Києва на "Оболонь-Арені" відповідно.

Календар 18-го туру УПЛ 2025/2026

27 лютого, 13:00. Динамо – Епіцентр

27 лютого, 15:30. Шахтар – Верес

28 лютого, 13:00. ЛНЗ – Полісся

28 лютого, 15:30. Металіст 1925 – Олександрія

1 березня, 13:00. Кривбас – Зоря

1 березня, 15:30. Оболонь – Рух

1 березня, 18:00. Карпати – Колос

2 березня, 13:00. Полтава – Кудрівка

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 9:30 27.02.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. ЛНЗ 17 12 2 3 22 – 8 38 2. Шахтар 17 11 5 1 45 – 12 38 3. Полісся 17 10 3 4 28 – 11 33 4. Динамо 17 8 5 4 36 – 21 29 5. Кривбас 17 7 6 4 28 – 24 27 6. Металіст 1925 16 6 7 3 18 – 12 25 7. Колос 17 6 7 4 17 – 15 25 8. Зоря 17 6 6 5 21 – 20 24 9. Верес 16 5 6 5 16 – 19 21 10. Карпати 17 4 7 6 20 – 24 19 11. Рух 17 6 1 10 15 – 24 19 12. Оболонь 16 4 5 7 12 – 27 17 13. Кудрівка 17 4 4 9 21 – 32 16 14. Епіцентр 17 4 2 11 18 – 29 14 15. Олександрія 16 2 5 9 14 – 28 11 16. Полтава 17 2 3 12 16 – 41 9

