У п'ятницю, 1 серпня, стартує новий сезон Української Прем'єр-ліги з футболу 2025/2026. Перший тур розтягнений аж на чотири дні.

Участь у новому розіграші УПЛ-2025/2026 традиційно візьмуть 16 команд. У новому сезоні української першості зіграє одразу троє дебютантів – Епіцентр, Кудрівка та СК Полтава, пише 24 Канал.

До теми Шахтар чи Динамо: кому прогнозують перемогу у новому сезоні УПЛ-2025/2026

Хто зіграє у сезоні УПЛ-2025/2026?

Натомість харківський Металіст 1925 повертається до елітного дивізіону. Водночас своя інтрига знову буде на горі турнірної таблиці, адже Шахтар захоче реваншуватись у Динамо за провал у минулому сезоні першості-2024/2025. Тоді кияни стали чемпіонами України, а "гірники" фінішували лише третіми.

Усі учасники нового сезону УПЛ-2025/2026:

Олександрія

Шахтар

Динамо

Зоря

Оболонь

Кривбас

Полісся

Верес

Колос

Рух

Металіст 1925

ЛНЗ

Епіцентр

СК Полтава

Карпати

Кудрівка

Перший тур нового сезону УПЛ поділений аж на чотири ігрові дні.

Розклад першого туру УПЛ-2025/2026

1 серпня, 15:30. Колос – Кривбас

1 серпня, 18:00. Рух – СК Полтава

2 серпня, 15:30. Верес – Динамо

2 серпня, 18:00. Зоря – ЛНЗ

3 серпня, 13:00. Кудрівка – Олександрія

3 серпня, 15:30. Епіцентр – Шахтар

3 серпня, 18:00, Карпати – Полісся

4 серпня, 18:00. Металіст 1925 – Оболонь