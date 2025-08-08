Укр Рус
8 серпня, 05:13
Розклад матчів, турнірна таблиця та результати другого туру УПЛ-2025/2026

Софія Кулай
  • Другий тур УПЛ-2025/2026 розпочнеться 8 серпня і триватиме чотири дні, включаючи матчі між Кривбасом та Металістом 1925, Поліссям і Колосом, а також Карпатами і Шахтарем.
  • Після першого туру турнірну таблицю очолив дебютант Кудрівка, здолавши Олександрію 3:1, тоді як Карпати опинилися на останньому місці після поразки від Полісся 0:2.

У п'ятницю, 8 серпня, стартує другий тур нового сезону-2025/2026 Української Прем'єр-ліги з футболу. Програма другого туру розподілена на чотири ігрові дні.

Цей тур подарує українським уболівальникам одразу декілька справжніх футбольних битв: Кривбас проти Металіста 1925, Полісся – Колос та Карпати – Шахтар. У перший ігровий день заплановано два поєдинки, повідомляє 24 Канал.

Який розклад та турнірна таблиця 2-го туру УПЛ-2025/2026?

  • 8 серпня, 15:30. Полтава – Верес
  • 8 серпня, 18:00. Рух – Динамо
  • 9 серпня, 13:00. Кривбас – Металіст 1925
  • 9 серпня, 15:30. ЛНЗ – Епіцентр
  • 10 серпня, 13:00. Оболонь – Олександрія
  • 10 серпня, 15:30. Полісся – Колос
  • 10 серпня, 18:00. Карпати – Шахтар
  • 11 серпня, 18:00. Зоря – Кудрівка

Після стартового туру турнірну таблицю української першості очолив дебютант Кудрівка, яка сенсаційно переграла Олександрія 3:1. Натомість на дні опинились Карпати, які у рідних стінах програли житомирському Поліссю 0:2.

1. Кудрівка 1 1 0 0 3-1 3
2. Полісся 1 1 0 0 2-0 3
3. Колос 1 1 0 0 2-1 3
4. Рух 1 1 0 0 2-1 3
5. Динамо 1 1 0 0 1-0 3
6. Шахтар 1 1 0 0 1-0 3
7. Зоря 1 0 1 0 0-0 1
8. ЛНЗ 1 0 1 0 0-0 1
9. Металіст 1925 1 0 1 0 0-0 1
10. Оболонь 1 0 1 0 0-0 1
11. Кривбас 1 0 0 1 1-2 0
12. СК Полтава 1 0 0 1 1-2 0
13. Верес 1 0 0 1 0-1 0
14. Епіцентр 1 0 0 1 0-1 0
15. Олександрія 1 0 0 1 1-3 0
16. Карпати 1 0 0 1 0-2 0