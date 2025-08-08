У п'ятницю, 8 серпня, стартує другий тур нового сезону-2025/2026 Української Прем'єр-ліги з футболу. Програма другого туру розподілена на чотири ігрові дні.

Цей тур подарує українським уболівальникам одразу декілька справжніх футбольних битв: Кривбас проти Металіста 1925, Полісся – Колос та Карпати – Шахтар. У перший ігровий день заплановано два поєдинки, повідомляє 24 Канал.

Який розклад та турнірна таблиця 2-го туру УПЛ-2025/2026?

8 серпня, 15:30. Полтава – Верес

8 серпня, 18:00. Рух – Динамо

9 серпня, 13:00. Кривбас – Металіст 1925

9 серпня, 15:30. ЛНЗ – Епіцентр

10 серпня, 13:00. Оболонь – Олександрія

10 серпня, 15:30. Полісся – Колос

10 серпня, 18:00. Карпати – Шахтар

11 серпня, 18:00. Зоря – Кудрівка

Після стартового туру турнірну таблицю української першості очолив дебютант Кудрівка, яка сенсаційно переграла Олександрія 3:1. Натомість на дні опинились Карпати, які у рідних стінах програли житомирському Поліссю 0:2.