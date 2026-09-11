11 вересня, 13:00
6 тур УПЛ – розклад, результати матчів і відео голів
У п'ятницю, 11 вересня, стартував 6-й тур української Прем'єр-ліги, який триватиме до понеділка. Центральною грою туру стане зустріч київського Динамо та Епіцентру.
Розклад матчів, а також результати та відео голів 6 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.
Розклад і результати матчів 6 туру УПЛ
- 11 вересня
Колос – Карпати (13:00)
- 12 вересня
Кривбас – Харків (13:00)
ЛНЗ Черкаси – Оболонь (13:00)
Верес – Кудрівка (18:00)
- 13 вересня
Полісся – Лівий берег (15:30)
Буковина – Зоря (18:00)
- 14 вересня
Динамо – Епіцентр (15:30)
Шахтар – Чорноморець (18:00)
Нагадаємо, після п'яти турів лідерами сезону УПЛ є житомирське Полісся і донецький Шахтар, які набрали по 12 очок. Третю сходинку посідають львівські Карпати, які в попередньому турі зазнали першої поразки в сезоні, поступившись Шахтарю.