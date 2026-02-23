"Нас просто закидали сніжками": фанати Олександрії атакували автобус Оболоні
- Матч Олександрія – Оболонь в УПЛ скасували через замерзле поле на стадіоні "Ніка".
- Фанати Олександрії закидали сніжками автобус Оболоні, розбивши в ньому скло, і клуб готується вимагати відшкодування збитків.
Матч 17-го туру УПЛ між Олександрією та Оболонню скасували через замерзле поле на стадіоні "Ніка". Після цього вболівальники господарів атакували автобус Оболоні під час виїзду з міста.
Гендиректор Оболоні Олександр Різниченко заявив, що після скасованого матчу Прем'єр-ліги уболівальники Олександрії закидали автобус його команди сніжками та розбили в ньому скло. Про це він розповів в ефірі УПЛ ТБ.
Що сталося?
Матч Олександрія – Оболонь в УПЛ скасували, бо поле на стадіоні "Ніка" замерзло. Арбітр зустрічі Володимир Новохатній після інспеції газону заборонив проводити на ньому гру.
Після скасованого поєдинку автобус Оболоні рухався дорогою додому, коли на нього напали фанати Олександрії. За словами Різниченка, вболівальники кидали сніжки в транспорт, внаслідок цього було розбите скло.
Як фанати Олександрії атакували автобус Оболоні: дивитися відео
Рішення про відповідальність і подальші кроки
Генеральний директор Оболоні додав, що клуб зафіксував інцидент на відео та готується вимагати відшкодування збитків – або від футбольного клубу Олександрія, або від керівництва ліги.
Своєю чергою, питання безпеки та відповідальності за дії вболівальників у футбольних матчах УПЛ може стати предметом перевірки.
Який формат і де дивитися УПЛ?
- Турнір має завершитись 30 травня, за два тижні до старту чемпіонату світу-2026. Всі матчі чемпіонату України транслюються на телеканалі УПЛ ТБ, який є на більшості ОТТ-платформ.
- Зазначимо, що лише переможець УПЛ отримає путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Команди з 2 по 4 місця гратимуть в Лізі Європи/Лізі конференцій.
- Що ж стосується вильоту, то напряму у Першу лігу понизяться останні два клуби чемпіонату. Команди ж, які посядуть 13 – 14 позиції, гратимуть у перехідних матчах з 3 та 4 командами другого дивізіону.