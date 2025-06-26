Команда Рамоса з двома суперголами здобула розгромну перемогу на Клубному ЧС: відео шедеврів
- Монтеррей переміг Ураву Ред Даймондс з рахунком 4:0 на Клубному чемпіонаті світу.
- Нельсон Деосса та Хесус Корона відзначилися шедевральними голами з дальньої відстані, а Монтеррей вийшов в 1/8 фіналу, де зіграє з Боруссією Дортмунд 2 липня.
У ніч з 25 на 26 червня, відбулися матчі третього туру на Клубному чемпіонаті світу з футболу. В одному з них зустрічалися Урава Ред Даймондс і Монтеррей.
Японський колектив втратив шанси на вихід у плейоф після двох стартових поразок. Натомість мексиканцям, капітаном яких є Серхіо Рамос, потрібно було перемагати й бажано з різницею хоча б у два м'ячі, щоб не залежати від паралельного поєдинку та продовжити свій шлях у турнірі, повідомляє 24 Канал.
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Команда Серхіо Рамоса була на висоті
І Монтеррей чудово впорався з цією задачею. Підопічні Доменека Торрента вже в першому таймі забили три голи, авторами яких стали Нельсон Деосса, Герман Бертераме та Хесус Корона.
Вони контролювали гру й у другій половині зустрічі. Вже на 90+7-й Бертераме поставив крапу в матчі, оформивши дубль.
Урава – Монтеррей 0:4
Голи: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 38
Окрім розгромного рахунку, окремо варто відзначити красу двох голів, які забив мексиканський клуб. Нельсон Деосса та Хесус Корона записали собі в актив шедеври ударами з дальньої відстані.
Дивіться відеоогляд матчу Урава – Монтеррей
Турнірна таблиця групи E
- Інтер – 7 очок
- Монтеррей – 5
- Рівер Плейт – 4
- Урава – 0
Довідка. В 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу Монтеррей зіграє з Боруссією Дормунд. Гра відбудеться 2 липня о 4:00 за київським часом.
Нагадаємо, що раніше футболіст Реала Рауль Асенсіо в матчі проти Пачуки встановив абсолютний антирекорд міжконтинентальних клубних турнірів.