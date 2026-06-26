Поразка практично перекреслить шанси південноамериканців продовжити боротьбу за титул. Матч Уругваю та Іспанії відбудеться 27 червня о 3 годині ночі за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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У якій формі команди підходять до матчу?

Уругвай просто зараз – одна з найбільш "мирних" збірних планети. З останніх шести матчів за участю південноамериканців у п'яти було зафіксовано нічийний результат при одній поразці. У 2026 році таким чином уругвайці жодного разу не вигравали.

Особливо болюче сприйняли втрати очок з аутсайдерами групи вже на Мундіалі – Саудівською Аравією та особливо Кабо-Верде. Не такими увляли результати команди, яка стабільно раз на чотири роки вважається претендентом на пізні стадії плей-оф, та ще й має у своєму складі таких зірок як Феде Вальверде.

Що ж до іспанців, то розгром саудитів у другому турі дещо погасив шторм критики, спричинений безгольовою нічиєю з Кабо-Верде. Мікель Оярсабаль, який став автором найбільш дивного антирекорду Мундіалів – 30 хвилин без жодного дотику до м'яча – відповів хейтерам дублем у ворота азійської збірної.

Яка історія протистоянь Уругваю і Іспанії?

Шляхи збірних Уругваю та Іспанії перетиналися вже сім разів. Тотальна перевага у "Фурії Рохи": 4 перемоги при 3 нічиїх.

До того ж, саме європейці виграли останні три поєдинки, останній з яких був на Кубку конфедерацій у Бразилії у 2013 році. Натомість на чемпіонатах світу у 1950 та 1990 роках команди сильнішого між собою не виявляли.