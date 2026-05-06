"Це було б честю": батько непереможного чемпіона світу розраховує на бій сина з Усиком
- Батько чемпіона світу у крузервейті Давіда Бенавідеса висловив зацікавленість у бою сина проти Олександра Усика, хоча чутки про поєдинок у 2027 році перебільшені.
- Усик наразі готується до бою з Ріко Верховеном, який відбудеться 23 травня в Єгипті, з можливим гонораром у 100 мільйонів доларів.
Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі (понад 90.72 кілограма) Олександр Усик невдовзі може зустрітись з непереможним американцем. Про таку можливість заговорили у команді потенційного суперника.
Хосе Бенавідес, батько чемпіона світу у крузервейті Давіда Бенавідеса, заявив про зацікавленість у поєдинку свого сина проти Олександра Усика. Його слова передає BoxingScene.
До теми Найвпливовіша людина у боксі змушує Усика битися з непереможним німцем
Що сказав представник американського нокаутера?
Бенавідес, який є ще й тренером власного сина, заявив, що наразі чутки про бій Олександра Усика з його підопічним у 2027 році є трохи перебільшеними.
Він зазначив, що 29-річний Девід мав би перейти у хевівейт дещо пізніше, але заради Усика може зробити виняток.
Думаю, перехід може відбутися і раніше. Усик – один із наших найулюбленіших бійців. Тож для нас це було б честю. Знав, що суботня перемога над Раміресом відчинить перед нами багато нових дверей. Тепер питання у тому, яку з них вибрати,
– розповів Хосе Бенавідес.
Додамо, що кар’єра американця отримала додатковий поштовх 2 травня, коли він достроково переміг мексиканця Хільберто Раміреса та став чемпіоном світу у крузервейті за версіями WBO та WBA.
Це був дебют Бенвідеса у новій ваговій категорії. Відмітимо, що переможний бій проти Раміреса відбувся на "Ті-Мобайл Арені" у Лас-Вегасі, де нерідко проходять великі вечори боксу та ММА.
Що наразі відбувається у кар’єрі Олександра Усика?
Про те, що 39-річний українець може побитись з молодим суперником першим заговорив інсайдер Майк Коппінджер. Днями він повідомив у соцмережі X про те, що такий бій хоче організувати голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.
Усик наразі зайнятий підготовкою до протистояння з нідерландською легендою кікбоксингу Ріко Верховеном.
Бій відбудеться 23 травня біля пірамід у єгипетському місті Гіза. У мережі з’явилось припущення, що Олександр може розраховувати на найбільший гонорар у кар’єрі – 100 мільйонів доларів.
Хто такий Девід Бенавідес?
- Девід Бенавідес народився 17 грудня 1996 року в американському місті Фінікс. Дебютував на професійному ринзі у 16-річному віці.
- У 2024 році здолав українця Олександра Гвоздика у титульному бою за звання тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC.
- За свою професійну кар’єру Девід виграв усі 32 поєдинки, з яких 26 завершив достроково. Здобував чемпіонські пояси у двох вагових категоріях.