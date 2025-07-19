"Великий шанс": відомий супертяж назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик за тиждень проведе свій наступний поєдинок. Український чемпіон буде битись проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа.

У боксерській спільноті активно обговорюють реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Девід Аллен також не залишився осторонь та назвав фаворита майбутнього, повідомляє 24 канал із посиланням talkSPORT.

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Хто фаворит реваншу Усик – Дюбуа?

Девід Аллен наголосив, що Даніель Дюбуа у першому бою вдарив Олександра Усика нижче пояса. Зі слів супертяжа, "Динаміт" влучив не туди, після чого рефері вказав на те, що це був удар не заправилами.

Аллен підкреслив, що якби Усик побував у нокдауні, то все одно б підвівся та переміг Дюбуа. Британський супертяж заявив, що наразі для "Динаміта" починається все з нової сторінки.

Усик протистоятиме зовсім іншому бійцю, ніж той, з яким він бився минулого разу, тому це цікавий поєдинок. Я даю Дюбуа великий шанс, але Усик все одно має бути головним фаворитом,

– сказав Аллен.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Пекельну битву зіркових хевівейтерів прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Тоні Белью зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній суперник українця заявив, що британський боксер став більш впевненим.