"Виведіть його у ринг": легенда боксу назвав бійця, який матиме найбільше шансів перемогти Усика

Олександр Усик 19 липня вкотре підтвердив, що є королем хевівейту. Він декласував Даніеля Дюбуа та втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Своєю думкою щодо перемоги українського боксера поділився Леннокс Льюїс. Він зізнався чи вірить, що хтось може порушити домінацію Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Що сказав Льюїс після реваншу Усик – Дюбуа?

За словами британця, українець прорахував "Динаміта". Він переміг завдяки перевазі у швидкості та техніці, не залишивши шансів Дюбуа:

"Дюбуа перестарався. Він дуже сильно хотів цього бою. Він хотів підійти до Усика, але не зміг. Усик відмінно рухається, він великий чемпіон. Він прорахував Дюбуа. Усик продовжував робити те, що в нього виходить, особливо проти потужних панчерів.

Коли ти намагаєшся наздогнати його, Усика там уже немає. На мою думку, Дюбуа все ще молодий, він, як і раніше, може повернутися. Це важка поразка, але він все одно здатний повернутися".

Також колишній абсолют розповів, кого вважає найнебезпечнішим суперником для Усика. На його думку, ніхто не зможе здолати українця, проте найбільше шансів матиме Джозеф Паркер.

Я не бачу, щоб хтось у дивізіоні зараз зміг перемогти Усика. Я думаю, що Джозеф Паркер має зараз найкращі шанси здолати Олександра. Я думаю, що вони не дадуть цей бій Джозефу. Новозеландцю потрібен наступний бій, тож виведіть його у ринг,

– сказав Льюїс.

Зазначимо, що востаннє Джозеф Паркер бився в лютому проти Мартіна Баколе. Він здобув упевнену перемогу нокаутом вже у другому раунді.

До слова. Новозеландець є обов'язковим претендентом на бій за пояс WBO. Його промоутер уже заявив, що організація санкціонувала бій, тож він має відбутися або Усик втратить титул.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер уже також відреагував на перемогу Олександра Усика. Він пояснив, завдяки чому той переміг Даніеля Дюбуа.