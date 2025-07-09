Зірковий тренер назвав умову, за якої Дюбуа може здолати Усика

Вже зовсім скоро в надважкій ваговій категорії з'явиться абсолютний чемпіон світу. За це звання будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Наразі українцю не вистачає лише пояса IBF, від якого він відмовився влітку 2024 року заради реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Своєю думкою щодо цієї статусної битви поділився відомий тренер Енді Лі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News.

Читайте також Усик випередив легендарного боксера в рейтингу найстарших чемпіонів світу: хто входить у топ-10

Усик – Дюбуа: прогноз на бій від тренера Паркера

Наставник тимчасового чемпіона WBO в хевівейті Джозефа Паркера вважає, що обидва боксери наразі перебувають у чудовій формі. Він спрогнозував, що "Динаміт" спробує знищити Олександра Усика, як йому це вдалося проти Ентоні Джошуа, проте врешті-решт все одно переможе український боксер.

"Я думаю, що у Дюбуа зараз хороші шанси, оскільки він у відмінній формі. Він вийде та спробує пройтися катком по Усику.

Але, якщо український боксер раптово не постаріє за ніч, я не бачу, щоб він міг оступитися. Це хороший поєдинок, на ринг вийдуть два сильні чемпіони, і я з нетерпінням чекаю його", – сказав спеціаліст.

Довідка. Реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні. В першому їх очному протистоянні українець переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що напередодні було опубліковано рейтинг найкращих боксерів хевівейту в історії. Місце в топ-10 знайшлося й Олександру Усику.