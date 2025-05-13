"Є потенціал зламати його": тренер Джошуа назвав переможця другої битви Усик – Дюбуа

Олександр Усик у 2024 році остаточно став королем сучасного хевівейту. Він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі й наразі готується до повернення на ринг.

Український боксер свій наступний поєдинок проведе в Лондоні проти Даніеля Дюбуа, який володіє поясом IBF. На кону цього протистояння стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

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Прогноз на бій від Девісона

Своєю думкою щодо майбутньої битви поділився Бен Девісон, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Now. Тренер Ентоні Джошуа вважає, що в "Динаміта" є свої козирі, проте їх навряд вистачить, щоб здолати Олександра Усика, якому він врешті-решт прогнозує перемогу.

"Думаю, Усік переможе. Я вважаю, що в нього є потенціал зламати Дюбуа так, як він зробив у першому бою. Але Дюбуа – великий сильний хлопець. Якщо він донесе свої удари, буде здатний зблизитися та накинутися на нього, то, звичайно, він має потенціал побити будь-якого опонента.

Підхід Дюбуа буде схожим. Він би виграв перший поєдинок, якби більше атакував Усика, але це складно зробити. Якби це було так легко, то хтось уже зробив би це", – сказав Девісон.

Довідка. Перший бій між бійцями відбувся у серпні 2023 року. Тоді Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа дав батько Тайсона Ф'юрі.