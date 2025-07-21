Тренер Дюбуа пояснив, чому Усик здолав його підопічного

У суботу, 19 липня, в надважкій ваговій категорії з'явився абсолютний чемпіон світу. Олександр Усик здолав у битві за це звання Даніеля Дюбуа.

Українець нокаутував суперника вже у п'ятому раунді. Цю подію прокоментував наставник британця Дон Чарльз, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Як Чарльз прокоментував перемогу Усика?

Іменитий тренер пояснив, чому "Динаміту" не вдалося перемогти. Він не почав нічого вигадувати, а віддав належне Усику, щиро заявивши, що той є великим бійцем.

"Усик – GOAT. Я ніколи не говорив по-іншому. Ми спробували, але у нас не вийшло. Дюбуа – молодий боксер, йому всього 27 років, він дуже багато досяг до цього часу.

Даніель повернеться сильнішим. Йому протистояв великий чемпіон нашого покоління. Усику не соромно програти", – сказав фахівець.

Довідка. Для Даніеля Дюбуа ця поразка стала третьою у професійній кар'єрі за 25 боїв. Він поступився Джо Джойсу та двічі Олександру Усику.

Нагадаємо, що після реваншу Усик – Дюбуа стався неприємний інцидент за участі Дона Чарльза. Він накинувся на Дерека Чісору з дуже неприємними словами.