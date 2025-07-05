Світоліна зізналася, чи відвідає бій на "Вемблі" Усик – Дюбуа

Українські спортсмени досить часто підтримують один одного під час важливих змагань. Безумовно, на поєдинку у Лондоні між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа будуть присутні зірки спорту з України.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зуміла пробитися в четверте коло Вімблдону-2025 та достроково залишила турнір. У тенісистки поцікавилися, чи не планує вона відвідати реванш Усик – Дюбуа, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Де Світоліна буде дивитися бій Усик – Дюбуа

Світоліна зізналася, що вона хотіла потрапити на вечір боксу на "Вемблі", де Усик та Дюбуа визначать абсолютного чемпіона світу. Проте на дату поєдинку тенісистка запланувала поїздку в Україну.

"Я в той час уже буду в Україні, адже там у мене заплановані заходи, майстер-класи. На жаль, на бій не потраплю, але дуже б хотіла.

Буду дивитися в Україні, але сподіваюся хоча б раз потрапити на бій Усика", – розповіла Світоліна.

Нагадаємо, що бій за абсолют між володарем титулів WBC, WBA, WBO, IBO Олександром Усиком та чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Переможець здобуде усі пояси надважкого дивізіону та стане абсолютним чемпіоном світу. Для Усика це буде вже другий бій за абсолют в королівському дивізіоні.

Тим часом екссуперник Усика Тайсон Ф'юрі несподівано анонсував своє повернення. "Циганський король" навіть назвав орієнтовну дату третього поєдинку.