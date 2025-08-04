Американський репер Снупп Догг не залишив поза своєю увагою перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Легендарний виконавець звернувся до абсолютного чемпіона та зробив несподіваний подарунок.

Історична битва на "Вемблі" завершилася феєричною перемогою Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Український боксер забрав у британця пояс IBF та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу, пише 24 Канал.

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Що сказав легендарний репер Усику?

Після бою до Усика звернувся американський репер Снупп Догг. Зірки спорту та шоу-бізнесу поспілкувалися по відеозв'язку.

Легендарний репер привітав Олександра з перемогою та зробив йому символічний подарунок.

Вітаю, мужик. Ти вибив з нього лайно, мені це подобається. Ти надер йому його й*бану дупу, як я і думав. Дякую тобі, чемпіоне. Вітаю, я хочу дати тобі це (сигару – 24 Канал). Ти мій брат, ти наш брат,

– сказав Снупп Догг.

Снупп Догг привітав Усика: дивіться відео

Нагадаємо, що після повернення в Україну Олександр Усик зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент підкреслив важливість перемоги на "Вемблі" для всього українського народу.