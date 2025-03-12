Промоутер Усика назвав місце проведення можливого реваншу проти Дюбуа

Олександр Усик та Даніель Дюбуа близькі до реваншу. Вже незабаром визначиться доля другої битви, на кону якої стоятиме абсолютне чемпіонство у хевівейті.

Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк лаконічно розповів про можливий реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Представник команди українського чемпіона світу навіть назвав потенційне місце проведення другої битви, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Цікаво Легенда боксу назвав єдиного бійця, який здатний знищити Усика

Місце проведення реваншу

Красюк розповів, що команди працюють над ймовірним реваншем, який може відбутись на культовій лондонській арені.

Ми зараз працюємо над організацією цього бою, "Вемблі" є одним із можливих варіантів,

– заявив Красюк.

Відзначимо, що вже раніше про проведення реваншу Усик – Дюбуа на "Вемблі" заявляв промоутер Френк Воррен. Представник Тайсона Ф'юрі запевняв, що такий двобій викликав би шалений ажіотаж, а усі квитки на стадіон були б продані за один день. Також була інформація, що вже відбулись попередні перемовини між командами боксерів.

До слова. Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді в серпні 2023-го року. Також інтерес до цієї битви підігріває удар нижче пояса, який Даніель завдав Олександру у першому бою.

Ще раніше сам Дюбуа поговорював про реванш із Усиком на лондонському стадіоні. Натомість Олександр заявляв, що не проти знову побоксувати у фартовій для нього Саудівській Аравії. Саме в Ер-Ріяді "Динаміт" викликав Усика на реванш після другого бою українця проти Тайсона Ф'юрі.

Додамо, що Усик востаннє боксував на "Вемблі" ще у жовтні 2020-го року, коли переміг там британця Дерека Чісору. А от Дюбуа якраз свій крайній бій проводив на цій арені. Даніель здолав на "Вемблі" свого земляка Ентоні Джошуа у вересні минулого року.