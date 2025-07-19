Росія хоче весь світ: Усик зробив важливу заяву перед боєм з Дюбуа

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик за кожної нагоди нагадує світу про війну в Україні. Перед поєдинком за абсолют проти Даніеля Дюбуа українець вкотре наголосив на злочинах Росії.

Медіатиждень у Лондоні перед боєм з Даніелем Дюбуа Олександр Усик розпочав з презентації відтвореної мозаїки "Боривітер" на Трафальгарській площі. Таким чином боксер нагадав світу про трагічні події в Україні, пише 24 Канал з посиланням на Ready to Fight.

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Що сказав Усик про Росію?

Щодня Росія вбиває громадян України та знищує їхнє житло. Тому так важливо нагадувати світу про злочини країни-терористки.

Для мене це ще один шанс сказати людям, що відбувається в моїй країні. Росія знищує мою країну, руйнує сім'ї, лікарні, школи та багато будівель, не військових будівель. Для мене це шанс сказати: "Гей, люди, відкрийте очі, Росія хоче весь світ,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що чемпіонський бій за абсолют між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться у неділю, 19 липня. На кону стоятимуть усі чемпіонські пояси надважкого дивізіону.

Вихід учасників головної битви вечора боксу очікується о 23:30. 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Дюбуа.