Онлайн пресконференції Усика та Дюбуа перед реваншем у Лондоні

У четвер, 17 липня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа поспілкуються із журналістами. Пресконференція супертяжів перед реваншем розпочнеться о 15:00 (за київським часом).

Олександр Усик і Даніель Дюбуа продовжують брати участь у традиційних медіазаходах перед боєм на "Вемблі". 15 липня боксери зійшлись у першій дуелі поглядів у Лондоні, а 16 липня провели відкриті тренування, повідомляє 24 Канал.

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Коли та де дивитись пресконференцію Усика і Дюбуа онлайн?

На відкрите тренування український чемпіон прийшов у символічній майці із написом "Free Azovstal Defenders". Таким написом на майці Усик закликав світ докласти всіх сил для звільнення захисників Маріуполя, які досі перебувають у російському полоні.

Тепер усі із нетерпінням чекають, у якому образі Олександр прийде на пресконференцію.

До слова. Суспільне транслюватиме пресконференцію Усика та Дюбуа з синхронним перекладом українською мовою.

Онлайн пресконференції Усика та Дюбуа

Нагадаємо, що на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр спробує повернути собі це звання, яким володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі (у травні 2024-го). Натомість Даніель хоче реваншуватись за поразку 2-річної давнини. Наприкінці серпня 2023-го британець програв українському супернику технічним нокаутом у 9-му раунді у польському місті Вроцлав.

До слова, в Україні вечір боксу можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Початок головного бою боксерського шоу 19 липня близько 23:30 за Києвом.