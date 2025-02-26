Другий бій за абсолют: коли Усик та Дюбуа визначать короля хевівейту

Чемпіон світу Олександр Усик близький до угоди на бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. Стала відома орієнтовна дата поєдинку суперників.

Олександр Усик рішуче налаштований провести ще один бій за абсолют. На кону поєдинку проти Даніеля Дюбуа знову стоятимуть чотири основні титули хевівейту, пише 24 Канал з посиланням на World Boxing News.

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Коли відбудеться наступний бій Усика

У проведення битви за абсолют особисто зацікавлений впливовий Туркі Аль аш-Шейх – голова Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії.

За інформацією джерела, реванш Усик – Дюбуа очікується у червні, або дещо пізніше. Грандіозний вечір боксу планують провести в Ер-Ріяді. Також існує варіант з локацією поєдинку на знаменитому "Вемблі" у Лондоні.

Повідомляється, що в андеркарді можуть зустрітися Джозеф Паркер та Агіт Кабайєл. Вони повинні визначити наступного претендента на бій за абсолют.

Як завершився перший бій Усик – Дюбуа