Другий бій за абсолют: коли Усик та Дюбуа визначать короля хевівейту
- Олександр Усик та Даніель Дюбуа можуть провести реванш у червні 2024 року в Саудівській Аравії або на "Вемблі" в Лондоні.
- Усик переміг Дюбуа в першому бою у серпні 2023 року технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
- В андеркарді планується бій між Джозефом Паркером та Агітом Кабайєлом для визначення наступного претендента на титули.
Чемпіон світу Олександр Усик близький до угоди на бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. Стала відома орієнтовна дата поєдинку суперників.
Олександр Усик рішуче налаштований провести ще один бій за абсолют. На кону поєдинку проти Даніеля Дюбуа знову стоятимуть чотири основні титули хевівейту, пише 24 Канал з посиланням на World Boxing News.
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Коли відбудеться наступний бій Усика
У проведення битви за абсолют особисто зацікавлений впливовий Туркі Аль аш-Шейх – голова Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії.
За інформацією джерела, реванш Усик – Дюбуа очікується у червні, або дещо пізніше. Грандіозний вечір боксу планують провести в Ер-Ріяді. Також існує варіант з локацією поєдинку на знаменитому "Вемблі" у Лондоні.
Повідомляється, що в андеркарді можуть зустрітися Джозеф Паркер та Агіт Кабайєл. Вони повинні визначити наступного претендента на бій за абсолют.
Як завершився перший бій Усик – Дюбуа
- Нагадаємо, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа вже зустрічалися на рингу. Чемпіонський поєдинок відбувся у серпні 2023 року. Тоді британець завдав брудного удару нижче поясу та вимагав дострокової перемоги. У підсумку судді не піддалися на провокацію. Олександр оговтався після удару та переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
- Зазначимо, що "Динаміт" через хворобу пропустив бій з Джозефом Паркером, який мав відбутися 22 лютого. Британцю терміново знайшли заміну – Мартіна Баколе. Африканський боксер не мав часу на підготовку, а тому прогнозовано був нокаутований у другому раунді.