"Велике питання": ексчемпіон світу спрогнозував результат реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик 21 грудня 2024 року провів бій проти Тайсона Ф'юрі. Після поєдинку Даніель Дюбуа вийшов на ринг та кинув виклик українському чемпіону.

Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс поділився думками щодо можливого поєдинку Усик – Дюбуа. Латвієць підкреслив перевагу українця, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал ексбоксера.

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Прогноз від Брієдіса

Майріс Брієдіс спрогнозував результат реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу з Латвії вважає, що український боксер може перемогти ще легше, ніж у першому поєдинку.

Брієдіс не погоджується з думкою інших експертів, що Даніель Дюбуа виріс та зможе покращитись ще після першого двобою. Латвієць аргументував, чому Олександр Усик переважає британського боксера.

Можливо, Олександру буде ще легше. Чому? Я думаю, що Олександр виріс уп'ятеро більше, ніж Дюбуа, тому що він боксував із такими хлопцями, як Ф'юрі. Він двічі виграв у Ф'юрі, який був непереможеним. Це велике питання,

– сказав Брієдіс.

Латвієць відзначив, у чому унікальність Даніеля Дюбуа. На його думку, британець непередбачуваний у плані психології та в нього немає інстинктів виживання.

Колишній чемпіон світу порадив Олександру Усику не ризикувати. Але, якщо він вирішить битись, то глядачів очікує дуже цікавий поєдинок.

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрічався з Даніелем Дюбуа у 2023 році у Вроцлаві. Тоді український чемпіон здолав британського боксера у 9-му раунді технічним нокаутом.