Відомі перші спаринг-партнери Усика, які готують українця до битви з Дюбуа

Вже 19 липня в надважкій ваговій категорії з'явиться абсолютний чемпіон світу. За це звання будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Наразі обидва бійці перебувають у тренувальних таборах, звідки майже немає інформації про їх підготовку. Напередодні стали відомі перші спаринг-партнери українського боксера, повідомляє 24 Канал із посиланням на Макса Діденка.

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З ким спарингує Усик

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та WBO в хевівейті проводить спаринги з бельгійцем Джеком Муловаї, австрійцем Олевасеуном Саламі та німцем Пітером Кадіру. Усі вони мають африканське походження.

Зазначимо, що перші двоє допомагали Олександру Усику готуватися до першого поєдинку з Даніелем Дюбуа. Німецький боксер при цьому раніше спарингував з Ентоні Джошуа.

Короткі відомості про спаринг-партнерів Усика / Скриншоти з сайту BoxRec

До слова. Це буде друга очна битва між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. В першому бою українець здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше Теренс Кроуфорд зробив прогноз на битву за абсолют Усик – Дюбуа.