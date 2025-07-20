Мріє про трилогію: Ф'юрі у типовому для себе стилі прокоментував перемогу Усика

У суботу, 19 липня, Олександр Усик знову довів, що є номером один у хевівейті. Українець нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

На цю подію відреагував Тайсон Ф'юрі. Він привітав новоспеченого абсолюта та вкотре видав спіч про "крадіжку" в його боях з Усиком, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі британського боксера.

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Як Ф'юрі прокоментував перемогу Усика?

"Циганський король" одразу після реваншу Усик – Дюбуа опублікував відео, яке записав під час нічної пробіжки. Він заявив, що не погоджується з рішенням суддів у двох боях проти Усика та натякнув, що хоче провести трилогію.

"Олександр Усик фантастично нокаутував Дюбуа, хорошого молодого хлопця. Вітаю обох чоловіків. Усик знає, що є лише одна людина, яка може його перемогти. Я робив це двічі раніше, і світ це знає. Мене обдурили без вазеліну. Але я прийняв це як чоловік.

Я зараз не тусуюсь на якомусь там боксерському поєдинку, а вийшов побігати на вулицю. Я той самий, чорт забирай, спартанець. Хоч хто б що не казав, я виграв ті бої. Гарантовано на 100%. Є тільки один справжній чоловік – це Циганський король. Давай", – заявив Ф'юрі.

Ф'юрі відреагував на перемогу Усика: дивіться відео

До слова. На початку липня Тайсон Ф'юрі сказав, що повертається у бокс для проведення трилогії з Олександром Усиком. Він навіть анонсував, що це відбудеться 18 квітня 2026 року на "Вемблі", однак команди боксерів не підтвердили це, а стадіон вже не доступний на цю дату.

Нагадаємо, що Олександр Усик після перемоги назвав декількох бійців, з якими може провести свій наступний бій. Серед них були Тайсон Ф'юрі та Джозеф Паркер, який також напередодні прокоментував тріумф українця.