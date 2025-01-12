Крадіжка з-під носа Усика та Ф'юрі: названо найкращий бій року за версією The Ring
У Лондоні 11 січня відбувається церемонія нагородження The Ring Awards 2024, куди з'їхались найкращі представники боксу. Українські боксери Олександр Усик та Сергій Богачук боролись за нагороди одразу у чотирьох номінаціях.
Поєдинки Олександра Усика та Сергія Богачука потрапили у номінацію "Бій року". The Ring відзначив першу "битву століття" між непереможним українцем та Тайсоном Ф'юрі, інформує 24 Канал.
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Найкращий бій року за версією The Ring Awards
Навколо цього бою було багато гучних заяв, зокрема зі сторони "Циганського короля", який був впевнений у своїй перемозі. Але Усик зруйнував усі плани суперника. Вже у 9-му раунді Олександр ледь не відправив Тайсона у нокаут. Ф'юрі від дострокової поразки врятували лише канати та гонг про закінчення трихвилинки.
До слова. 9-й раунд першого бою Усик – Ф'юрі потрапив у номінацію "Раунд року" від The Ring.
Тайсону вдалось відновитись та провести повний двобій проти українця. Переможця зустрічі визначали судді, які розділились у рішенні на користь Олександра Усика: 114-113, 113-114 та 115-112.
Окрім першого бою Усика проти Ф'юрі The Ring відзначив ще п'ять інших поєдинків, серед яких двобій Сергія Богачука проти Вірджила Ортіса:
- Артур Бетербієв – Дмітрій Бівол
- Вірджил Ортіс – Сергій Богачук
- Реймонд Форд – Отабек Холматов
- Фернандо Мартінес – Йока Казуто
- Фабіо Вордлі – Фрейзер Кларк
Колишній суперник Василя Ломаченка Теофімо Лопес зі сцени оголосив ім'я переможця номінації. За версією The Ring, найкращим поєдинком минулого року сенсаційно став бій Форда проти Холматова.