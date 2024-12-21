Перед боєм залишаються останні приготування. Обидва боксери вибрали рукавички в яких проведуть протистояння в Ер-Ріяді, повідомляє 24 канал з посиланням на Queensberry Promotions.

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Процедура вибору рукавичок

Вранці, 21 грудня, представники Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі провели процедуру вибору рукавичок, у яких боксери вийдуть на ринг на Kingdom Arena.

"Циганський король" обрав класичні рукавички червоного кольору. Український чемпіон боксуватиме у рукавичках із зелено-фіолетовим забарвленням.

Усик та Ф'юрі обрали рукавички: дивіться відео

Нещодавно промоутер та засновник Queensberry Promotions зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі. Британець розповів, кого буде підтримувати у протистоянні в Ер-Ріяді.