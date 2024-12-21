Сьогодні, 21 грудня, відбудеться реванш Усик – Ф'юрі в аравійському Ер-Ріяді на Kingdom Arena. Боксери битимуться за три головні титули – WBC, WBO та WBA.

Читайте також "Спроба тиску": український коментатор розповів про заборону для Усика під час реваншу

Прогноз Воррена на реванш

Френк Воррен вважає, що люди можуть аналізувати вагу та дивитись на цифри, але саме у рингу визначиться, хто найкращий, повідомляє 24 канал з посиланням на DAZN Boxing.

На думку Воррена, 21 грудня 2024 року глядачів очікує захопливий бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Він також зазначив, що у поєдинок в Ер-Ріяді буде екстраординарним.

Тайсон прийшов за цим, прийшов забрати титули – це те, заради чого він прийшов, заради чого багато чим пожертвував. І це те, що, як я думаю, станеться,

– сказав Воррен.

Британський промоутер не виключає, що бій може завершитись достроково на користь "Циганського короля".

Нагадаємо, що в Україні реванш Усик – Ф'юрі можна переглянути на медіасервісі Megogo. Також на сайті 24 каналу буде доступна онлайн-трансляція чемпіонського поєдинку в Ер-Ріяді.