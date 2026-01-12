Трилогія Усик – Ф'юрі: менеджер назвав умову, за якої британець здолає українського чемпіона
- Менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун вважає, що британський боксер може перемогти Олександра Усика у трилогії, якщо поєдинок відбудеться в Англії.
- Браун стверджує, що підтримка місцевих вболівальників може дати Ф'юрі додаткову перевагу для перемоги над українським чемпіоном.
Олександр Усик у 2024 році став головною зіркою надважкого дивізіону в боксі. Це сталося після двох боїв з до того непереможним Тайсоном Ф'юрі.
Українець здобув звання абсолютного чемпіона світу, а згодом здолав британця й у реванші. Ходять розмови, що вони можуть провести трилогію й своєю думкою з цього приводу поділився менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Що сказав Браун про третю битву Усик – Ф'юрі?
Спеціаліст вважає, що такий поєдинок може відбутися. Він вірить у здатність Тайсона взяти реванш за дві поразки й назвав умову, за якої його шанси зростуть.
Представник британця заявив, що Ф'юрі переможе українця, якщо цього разу вони битимуться не на нейтральній території, як до цього. Він стверджує, що організація мегабитви в Англії може дати його клієнту вирішальну перевагу.
Я думаю, що бій з Усиком буде відмінним. Я вірю, що якщо Ф’юрі поб'ється з ним в Англії, то переможе його. Я вважаю, що вболівальники за спиною Тайсона дадуть йому додаткові десять відсотків,
– заявив Спенсер.
Браун також розповів про діалог, який мав із менеджером Усика після другого поєдинку. Той начебто визнав, що Ф'юрі міг у ньому перемогти.
Я ні з чим не сперечаюся, у людей інша думка, але я думаю, що Ф’юрі переміг в останньому бою з Усиком. Я розмовляв із менеджером Усика, і він сказав: "Це був неймовірно близький поєдинок. Можливо, ви забрали його". Це були слова менеджера Усика,
– сказав менеджер.
Що відомо про протистояння Усика та Ф'юрі?
Зіркові супертяжі вперше мали побитися ще наприкінці 2023 року. Проте дата бою декілька разів переносилася через пошкодження у британця.
Врешті-решт вони вийшли на ринг у травні 2024 року. Тоді в битві за абсолют українець переміг роздільним рішенням суддів.
За умовами контракту, бійці мали пункт про реванш, який провели у грудні того ж року. Він виявився не таким яскравим і знову завершився перемогою Усика, але вже одностайним рішенням рефері з однаковим рахунком 116:112.
Що відомо про кар'єру Тайсона Ф'юрі?
- Мав нетривалу аматорську кар'єру, протягом якої провів лише 35 боїв, у яких здобув 31 перемогу й у 2008 році дебютував на профі-рингу.
- У 2015 році став чемпіоном світу, перемігши Володимира Кличка, завдяки чому перервав 11-річну переможну серію українця.
- Після цього британець через психологічні проблеми взяв паузу у виступах, яка затягнулася на 2,5 роки. Після повернення швидко став чемпіоном світу, здолавши до того непереможного Деонтея Вайлдера.
- Загалом на професійному рівні провів 37 поєдинків, у яких здобув 34 перемоги при одній нічиїй і двох поразках, яких зазнав від Усика (дані BoxRec). Після другого бою з українцем вирішив повісити рукавички на цвях.
- Напередодні оголосив про відновлення кар'єри. Очікується, що у 2026 році відбудеться його довгоочікуваний бій проти Ентоні Джошуа.