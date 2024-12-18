Відкриті тренування розпочнуться о 20:00 (за київським часом). Для обох боксерів цей захід стане вже другою офіційною подією у медіатижні, який передує реваншу, пише 24 Канал.

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Відкриті тренування Усика та Ф'юрі в Ер-Ріяді

17 грудня Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі взяли участь у Великому прибутті в Ер-Ріяд, хоча пролетіли у столиці Саудівської Аравії не вчора 17 грудня. Першим на публіку вийшов британець, а за ним у стильному фіолетовому костюмі вийшов із літака український чемпіон.

18 грудня на боксерів чекатимуть відкриті тренування.

Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція відкритих тренувань в Ер-Ріяді

Попереду у боксерів ще буде остання пресконференція перед реваншем, процедура зважування та дуель поглядів.

Реванш Усик – Ф'юрі запланований на 21 грудня (в Україні у ніч на 22-ге грудня). Українські фани боксу, які живуть у рідній країні, зможуть переглянути двобій на медіасервісі MEGOGO.