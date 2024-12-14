Вже у наступну суботу, 21 грудня, в Саудівській Аравії відбудеться грандіозний вечір боксу. Хедлайнером події у Ер-Ріяді стане бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

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Приємний день із Ф'юрі

Обидва боксери демонструють принциповість протистояння у публічній площині. При цьому нерідко українець та британець обмінювались лайливими словами на адресу один одного.

Тим не менш, Усик все одно нормально ставиться до Ф'юрі за межею рингу. Олександр зізнався, що приємно провів би день із Тайсоном, якби у них був спільний вихідний.

Ми б пішли у паб пити пиво, декілька келихів. Потім ми б пішли грати у гольф, далі – у футбол. А потім трохи покаталися б на конях,

– передає слова Усика 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, що боксери вже зустрічались 18 травня у тому ж Ер-Ріяді. Тоді Олександр Усик завдав британцю першої поразки в кар'єрі. тріумфувавши завдяки роздільному рішенню суддів.

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Це дозволило українцю стати першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Тепер же у бою-реванші на кону стоятимуть три титули – WBA, WBC та WBO.