Цю подію наразі обговорює вся боксерська спільнота. Осторонь не залишився й колишній чемпіон світу у крузервейті Майріс Брієдіс.

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Брієдіс відзначив фізичну готовність Усика

Латвієць заявив, що Олександр Усик абсолютно заслужено переміг. Він вважає, що "Циганський король" видав свій максимум, проте цього було недостатньо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал боксера.

"В Олександра було видно ось це серце, з яким він бився, натренованість, фізуху в чемпіонських раундах. В 11 раунді Олександр просто декласував Ф’юрі. Тренер Тайсона вже не знав, що потрібно говорити. 12 раунд – Ф’юрі підняв темп, але Усик ще більше підняв темп.

За моїми підрахунками, Усик виграв 117:113. Бій був малою кров’ю. Чи міг Ф’юрі зробити більше? Я думаю, ні. Він і так зробив усе, що міг: із дружиною не спілкувався, багато тренувався. Олександр, по-моєму, наступного дня міг ще один бій провести. Він молодець, зумів відмінно підготуватися", – сказав Брієдіс.

До слова. Майріс Брієдіс протягом професійної кар'єри провів 31 бій, у яких здобув 28 перемог. Наразі він має серію з двох поразок від Джея Опетаї, а вперше поступився саме Олександру Усику у 2018 році.

Зазначимо, що Олександр Усик досі залишається непереможеним на професійному рівні – 23 битви (усі перемоги). Напередодні відомий тренер Тедді Атлас дав пораду українцю завершити кар'єру, адже він уже всього досягнув у боксі.