На цю подію очікує вся боксерська спільнота, яка обговорює її 24/7. Осторонь не залишився й непереможний на професійному рівні боєць Девід Бенавідес, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Tobin.

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Кому прогнозує перемогу Бенавідес

Тимчасовий чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC з абсолютною впевненістю назвав переможця реваншу. Він не сумнівається, що українець знову виявиться тріумфатором.

Навіть якщо Тайсон буде повністю зосереджений на поєдинку, я не думаю, що він переможе Усика. Я думаю, що це буде знову рівний поєдинок. Усик продовжить боксувати у своєму стилі, просто якщо Тайсон краще підготується та зосередиться, то бій буде трохи ближчим. Але я все одно вибираю переможцем Усика. Це 100%,

– сказав Бенавідес.

Довідка. Протягом кар'єри Девід Бенавідес провів 29 перемог, у яких здобув усі перемоги. Востаннє він виходив на ринг 15 червня й одноголосим рішенням суддів здолав Олександра Гвоздика.

Нагадаємо, що напередодні свій прогноз на реванш Усик – Ф'юрі дав Евандер Холіфілд. Легенда боксу також вважає, що українець захистить свої чемпіонські пояси.