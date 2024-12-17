Український та британський боксери стали учасниками першої події медіатижня. "Циганський король" з'явився на публіці з густою бородою та пообіцяв нокаутувати Усика, пише 24 Канал.

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Що Усик відповів Ф'юрі

Натомість український чемпіон підготував сюрприз своїм фанатам. Він вийшов з літака в елегантному фіолетовому костюмі з накидкою на плечі із зображенням снігового барса.

Відео прибуття Усика

За словами Олександра, своїм фантастичним виглядом він зобов'язаний українській дизайнерці Ельвірі Гасановій. Усик подякував за гостинність жителям Ер-Ріяду та організатору бою Туркі Аль аш-Шейху.

Також українець прокоментував зухвалу обіцянку Ф'юрі, нокаутувати його в 13-му раунді

Це тільки його розмови. Ми побачимо. Послухайте, ми побачимо. На все воля Божа. Це дійсно великий поєдинок. Я себе почуваю добре. Що я відчуваю? Я відчуваю, що виграю,

– відповів Усик.

Відео інтерв'ю Усика

Зазначимо, що перший бій між Усиком та Ф'юрі завершився перемогою українського чемпіона. Британець сподівається здобути реванш у другому поєдинку. У такому випадку фанів боксу чекатиме ще один бій суперників.