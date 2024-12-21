На довгу бороду "Циганського короля" звернув увагу промоутер українця Олександр Красюк. Він вимагав від британця дотримуватися вимог правил та підстригти бороду, пише 24 Канал.

До теми Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція грандіозного реваншу

Усик: Ф'юрі це не допоможе

Проте Світова Боксерська Рада (WBC) вирішила не дратувати Ф'юрі та залишила все без змін. Тайсону дозволили битися з довгою бородою, яка може відігравати роль "подушки" "та впливати на траєкторію ударів.

Рішення WBC в інтерв'ю IFL TV прокоментував Усик. Український чемпіон не переймається бородою Ф'юрі.

Особисто для мене це не має жодного значення. Для мене не має. Послухайте, це не допоможе Тайсону Ф'юрі,

– відповів Усик.

Український боксер очікує конкурентний бій. Жодні "знахідки" не повинні допомогти Ф'юрі.

"Буде чудовий бій, наприкінці якого ринг-анонсер скаже "зберіг титули чемпіона світу боєць з України Олександр Усик", – сказав Усик.

Нагадаємо, що реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді. Андеркард перед головним боєм розпочнеться о 19:00 за київським часом. Вихід на ринг Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика очікується о 01:00 за київським часом.