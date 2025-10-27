Усик відправив Ф'юрі на пенсію: українець розповів, в яких відносинах з британцем

Український боксер Олександр Усик двічі перемагав знаменитого Тайсона Ф'юрі. Колишній чемпіон світу після боїв з українцем повісив рукавички на цвях.

Нещодавно Олександр Усик відвідав поранених на фронті бійців бригади "Лють". Про спілкування чемпіона з воїнами ексклюзивно для 24 Каналу розповів речник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко.

Чи підтримують стосунки Усик і Ф'юрі?

Українські воїни запитали в Олександра Усика про його колишнього суперника Тайсона Ф'юрі. Фактично український боксер скинув "Циганського короля" з трону у надважкому дивізіоні та відправив його на пенсію.

Усик зазначив, що поєдинки з Ф'юрі були одними з найцікавіших у його кар'єрі. Наразі колишні суперники на рингу підтримують дружні стосунки. За словами Олександра, він поважає усіх своїх опонентів та із багатьма з них продовжує спілкуватися.

Під час розмови з військовими Усик повідомив, які пропозиції отримує щодо наступного бою.

Як Усик двічі переміг Ф'юрі?