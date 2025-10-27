Усик відправив Ф'юрі на пенсію: українець розповів, в яких відносинах з британцем
- Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі, відправивши його на пенсію, і вони підтримують дружні стосунки.
- Усик здобув перемогу над Ф'юрі у травні 2024 року та у реванші в грудні 2024 року, ставши абсолютним чемпіоном світу.
Український боксер Олександр Усик двічі перемагав знаменитого Тайсона Ф'юрі. Колишній чемпіон світу після боїв з українцем повісив рукавички на цвях.
Нещодавно Олександр Усик відвідав поранених на фронті бійців бригади "Лють". Про спілкування чемпіона з воїнами ексклюзивно для 24 Каналу розповів речник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко.
Чи підтримують стосунки Усик і Ф'юрі?
Українські воїни запитали в Олександра Усика про його колишнього суперника Тайсона Ф'юрі. Фактично український боксер скинув "Циганського короля" з трону у надважкому дивізіоні та відправив його на пенсію.
Усик зазначив, що поєдинки з Ф'юрі були одними з найцікавіших у його кар'єрі. Наразі колишні суперники на рингу підтримують дружні стосунки. За словами Олександра, він поважає усіх своїх опонентів та із багатьма з них продовжує спілкуватися.
Під час розмови з військовими Усик повідомив, які пропозиції отримує щодо наступного бою.
Як Усик двічі переміг Ф'юрі?
- Перші перемовини між командами Усика та Ф'юрі про проведення бою відбулися ще у 2021 році. Боксерам вдалося домовитися про поєдинок лише у 2023 році.
- Зустріч на рингу відбулася 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді. Український боксер переміг британця роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу.
- Реванш Усик – Ф'юрі організували 21 грудня 2024 року. Заради поєдинку українець відмовився від захисту титулу IBF та втратив звання абсолютного чемпіона. Видовищний бій завершився перемогою Усика.
- За статистикою BoxRec, Усик здобув 24 перемоги у 24 боях на профі-рингу. Його екссуперник Ф'юрі завершив кар'єру з двома поразками при 34 перемогах та одній нічиїй.