Непереможний боєць хоче розділити ринг з Усиком: він запропонував дату для битви

Олександр Усик востаннє бився влітку 2025 року. Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником.

Очікувалось, що це буде Деонтей Вайлдер, проте американець уже домовився про бій з Дереком Чісорою на квітень. Якщо українець не захоче так довго чекати, то з ним з задоволенням готовий розділити ринг німецький боксер Агіт Кабаєл, інформує Sport.de.

Що сказав Кабаєл про бій з Усиком?

Непереможний боєць неодноразово заявляв, що хоче битись з Олександром. Він вкотре запевнив, що готовий до битви проти чинного короля хевівейту та навіть назвав дату, коли це може статись.

Для мене оптимальним був би серпень. Спочатку я б обрав червень, але зараз це неможливо, тому що саме тоді проходить чемпіонат світу з футболу. Перший тиждень червня для мене також був би ідеальним. Або ж серпень,

– сказав Кабаєл.

Зазначимо, що Агіт, як тимчасовий чемпіон WBC, є обов'язковим претендентом на титул повноцінного чемпіонського пояса, яким володіє українець. Однак досі ця організація не запропонувала Усику захищати титул проти німця, натомість була готова санкціонувати добровільний захист проти "Бронзового бомбардувальника".

Важливо. Агіт додав, що його менеджер Спенсер Браун був напередодні в Нью-Йорку, щоб провести переговори з командою Усика. Їх результати наразі невідомі.

Нещодавно Сергій Лапін, директор команди Усика, також заявляв, що існує ймовірність проведення бою проти німця. Ексчемпіон світу Карл Фроч, зокрема, вважає, що Кабаєл більше заслуговує на такий поєдинок, ніж Вайлдер.

Що відомо про Агіта Кабаєла?