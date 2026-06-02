WBC санкціонувала бій Усика проти Кабаєла

Свій перший бій у 2026 році Олександр Усик провів 23 травня в Єгипті проти Ріко Верховена, здобувши перемогу. Після цього поєдинку активізувалися розмови про наступний виступ українського чемпіона.

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив про призначення обов'язкового захисту для володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. За його словами, Усик має зустрітися на рингу з тимчасовим чемпіоном організації, німцем Агітом Кабаєлом, про що він розповів на ютуб-каналі Pro Box TV.

Чи санкціонували можливий бій Усика з Кабаєлом?

За словами керівника WBC, це рішення є послідовним кроком у регламенті організації.

Рішення WBC полягало в тому, що один бій був добровільним, а потім переможець мав битися проти Кабаєла. Цей бій було санкціоновано сьогодні, і це обов'язковий захист для Усика,

– заявив Сулейман.

Очільник ради також згадав минулу критику на адресу організації через попередні рішення щодо претендентів.

До речі, я посміхаюся. Усі знищували WBC, тому що ми дозволили та санкціонували бій з Ріко за титул WBC. Сьогодні я можу з гордістю сказати, що ми вчинили правильно,

– додав президент WBC.

Чому з'явилися розмови про те, що Усик має битися з Кабаєлом?

Кабаєл володіє титулом тимчасового чемпіона WBC з лютого 2025 року та залишається обов'язковим претендентом на повноцінний пояс. Обидва суперники зберігають рекорд у професійному боксі, не маючи жодної поразки.

Німецький боксер неодноразово наголошував у медіа, що їхнє протистояння могло б зібрати повний стадіон у Німеччині.

Одразу після тріумфу Усика над кікбоксером Верховеном у Єгипті, Кабаєл піднявся в ринг і особисто викликав українця. Олександр прийняв цей виклик.

Як Кабаєл отримав титул WBC?