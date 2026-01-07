Усик та Ломаченко резонансно звернулися до українців: що сталося

Олександр Усик та Василь Ломаченко святкують Різдво за юліанським (старим) календарем, якого дотримується значна частина православних церков. Титуловані боксери звернулись до своїх прихильників 7 січня.

7 січня 2026 року Олександр Усик виклав відео у своєму профілі в інстаграмі, у якому звернувся до українців. Він привітав усіх із Різдвом, передає 24 Канал.

Як Усик і Ломаченко привітали із Різдвом 7 січня?

Однак офіційно Різдво в Україні ще було 25 грудня 2025 року. Саме у цю дату святкують Різдво за григоріанським і новоюліанським календарями. Україна ж доєдналась до цього списку у 2023-му році, тому це Різдво стало вже другим у житті українців, коли ті відзначали із більшою частиною світу.

Усик лаконічно звернувся до прихильників.

Христос народився, Славімо Його. Зі святом, дорогі друзі! Духовної сили всім. Любові та щастя,

– сказав Усик.

Усик привітав із Різдвом 7 січня: дивіться відео

Також зі святом привітав Василь Ломаченко, який вже офіційно попрощався із професійним рингом. Публікація з'явилась на сторінці ексбоксера у фейсбуці.

Олександр неодноразово потрапляв у неприємну ситуацію, коли ставав на захист Онуфрія та УПЦ МП. Влітку 2025-го Усик підтримав парафіян проросійської УПЦ МП. У соцмережах титулованого боксера з'явилось фото, яке він зробив біля Києво-Печерської лаври.

"Я залишаюся і продовжую бути вірним українській церкві і настоятелю нашої церкви митрополиту Онуфрію. Я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які в ній є. Це не батюшки, це ті люди, які приїхали працювати за повчанням ворога, Російської Федерації. РФ – це ворог України", – говорив Усик у відео, яке з'явилось у його інстаграмі.

Щодо Ломаченка, то тут взагалі глибока яма, у яку впав Василь вже давно. Він регулярно зашкварюється скандальним контентом, який стосується російської релігії.

