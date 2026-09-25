"Це буде стадіон": відомий промоутер заінтригував заявою про повернення Усика

Українець Олександр Усик готується до прощального бою в професійній кар'єрі. Боксер вже зізнався, що планує провести лише один поєдинок.

Проте поки невідомо, коли цей бій має відбутися та хто стане суперником Усика. Трохи інтриги додав відомий промоутер Френк Воррен, повідомляє iFL.TV.

Де може відбутися бій Усика

Голова Queensbury Promotion, який є агентом Тайсона Ф'юрі, очікує, що Усик знову вийде в ринг проти одного з його клієнтів. Ба більше, Воррен сподівається провести цей бій в Англії.

Є безліч варіантів для великих боїв. І це будуть поєдинки на стадіонах. Можливо, Усик захоче повернутися й зустрітися з кимось. Побачимо, як усе складеться. Якщо він це зробить, буде чудово. Я б хотів, щоб він повернувся, адже це додає інтриги та гостроти. Але так, попереду нас чекають справді масштабні бої,

– заявив Воррен.

Цей бій має може останнім у кар'єрі Усика. Серед потенційних суперників Френк назвав Мойзеса Ітауму та Фабіо Вордлі. Проте раніше Усик вже відмовився битися із останнім та навіть добровільно звільнив для нього чемпіонський пояс WBO.

Зрештою сам Олександр натякав на можливий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Раніше боксери вже двічі зустрічались у ринзі і в обох боях перемогу святкував Усик.

Загалом же українець має ідеальну статистику в боксі – 25 перемог у 25-ти боях. Олександру вдалось тричі стати абсолютним чемпіоном світу, в тому числі двічі – у надважкій вазі.