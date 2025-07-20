Президент Динамо відреагував на перемогу Усика над Дюбуа в історичному реванші

У суботу, 19 липня, відбувся історичний реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Український чемпіон перед очими великої кількості вболівальників переміг британського боксера.

Олександр Усик не залишив своєму супернику жодних шансів. Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на перемогу абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу "біло-синіх".

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Як Суркіс привітав Усика?

Ігор Суркіс наголосив, що Олександр Усик продемонстрував український бійцівський дух і характер. Зі слів президента Динамо, боксер став не просто абсолютним чемпіоном світу, а також присвятив перемогу Україні та героям, які її боронять.

Суркіс підкреслив, що Усик вкотре гучно заявив на весь світ про Україну. Спортивний функціонер зауважив, що Король хевівейту показав патріотизм, незламність, а також вписав своє ім'я золотими літерами в історію боксу.

Ваша воля до перемоги є справжнім прикладом для представників усіх видів спорту, у тому числі для наших футболістів і тренерів,

– сказав Суркіс.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково прибив Даніеля Дюбуа. Український чемпіон у п'ятому раунді відправив в нокаут британського боксера на очах у переповненого "Вемблі".

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик встановив унікальний рекорд в історії боксу. Окрім успіхів у хевівейті, український чемпіон був на вершині крузервейту.