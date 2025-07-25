Колишній тренер Усика назвав головну причину поразки Дюбуа у реванші

У суботу, 19 липня, Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа. Український боксер знищив британського бійця та повернув собі статус абсолютного чемпіона світу, об'єднавши усі пояси королівського дивізіону.

Джеймс Алі Башир прокоментував реванш Усик – Дюбуа. Колишній тренер Короля хевівейту назвав головну помилку британського боксера у поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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У чому помилка Дюбуа?

Джеймс Алі Башир розкритикував команду Даніеля Дюбуа, яка не думала про реванш з Олександром Усиком. Тренер вважає, що у таборі британського боксера зосередились на першому бою та на тому, що може статись у другому.

Алі Башир поставив себе на місце команди Дюбуа, заявивши, що сконцентрувався б лише на реванші проти Усика, аби усі емоційні речі не відволікали боксера. Спеціаліст висловився про вечірку британця перед боєм.

Як професійний тренер, я б ніколи не дозволив подібного. Мій боєць не мав би брати участь у чомусь подібному – це не мій підхід. Я в боксі вже понад 50 років і ніколи б не підтримав таку дурість. Ба більше, я взагалі з таким ще не стикався,

– сказав Башир.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа. Український боксер нокаутував суперника у п'ятому раунді поєдинку на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли про те, що Тоні Белью оцінив спадщину Усика після перемоги українця у реванші проти Даніеля Дюбуа. Колишній чемпіон світу назвав Олександра феноменом боксу.