"Присвячую перемогу Росії": росіян понесло після перемоги Усика над Дюбуа

Олександр Усик у реванші вдруге переміг Даніеля Дюбуа. Український боксер повернув собі статус абсолютного чемпіона світу у королівському дивізіоні.

В Росії відреагували на перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у реванші на "Вемблі" у Лондоні. У ворожій країні, як і завжди, почали приписувати собі досягнення інших, повідомляє 24 канал.

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Як в Росії відреагували на перемогу Усика?

У соціальних мережах почали з'являтись різні дописи щодо перемоги Олександра Усика у реванші проти Даніеля Дюбуа 19 липня. У новинах стверджують, що перемогу над британцем Король хевівейту присвятив Росії.

Обичний скромний парень із нашого руского города Сімферополя стал абсолютним чемпіоном міра по боксу! Послє поєдинка он сказал: "Я посвящаю ету побєду моєй родінє – Росії,

– йдеться у повідомленні.

Росія привласнила перемогу Усика / Скриншот зі сторінки Zhitnipalzhi у Х

Росіяни, звісно, що повірили, прочитавши цей безглуздий допис. У коментарях під публікацією громадяни ворожої країни почали писати чергову маячну.

Увесь зал Катюшу співав, стіни тремтіли. Побільше б таких хлопців.

ФБК вимагали скасувати поєдинок, але це не завадило нашому хлопцю виступити та перемогти.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня на "Вемблі" у Лондоні. Український чемпіон у п'ятому раунді нокаутував британського боксера.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик може перевершити Мухаммеда Алі у боксі. Віктор Вихрист розповів, що потрібно зробити абсолютному чемпіону світу у хевівейті.