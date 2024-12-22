Усі три судді віддали перемогу Олександру Усику у реванші 116-112. Хоча Тайсон Ф'юрі у притаманному для себе стилі не погоджується із поразкою. Дежавю із першим боєм.

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Несподіване зізнання Усика

Після реваншу Усик та Ф'юрі відвідали пресконференцію, на якій поділились найсвіжішими емоціями після бою.

Український чемпіон зробив несподівану заяву щодо цього реваншу. Усик сенсаційно заявив, що другий бій проти Тайсона був для нього легшим, аніж перша зустріч, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

До слова. Перший бій Усик – Ф'юрі закінчився перемогою українця за роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, що на пресконференцію "Циганський король" прийшов із підбитим оком. От що буває, якщо зійтись на одному ринзі із Олександром Усиком.