"Єдиний бенефіт – це гроші": Красюк вперше відреагував на бій Усик – Верховен

Наступний поєдинок Олександра Усика відбудеться проти Верховена 23 травня 2026 року на арені в Гізі у Єгипті. Український промоутер Олександр Красюк прокоментував анонс бою чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі з нідерландським кікбоксером.

Красюк порівнює кар'єру Усика з пірамідою – він на вершині, і будь-який новий крок може лише погіршити позицію. Про це він розповів ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН".

Що сказав Красюк стосовно бою Усик – Верховен?

Він підтримував завершення кар'єри Усика, адже боксер досягнув максимуму, що можна.

Поєдинок буде на пірамідах. Уявімо піраміду: людина стоїть на вершині. Будь-який крок у будь-якому напрямку означає, що вона мусить покинути вершину. Саме тому я був прибічником завершення кар'єри Усика – він досяг усього, що можна, а того, чого не можна, – досягати вже й не треба,

– сказав український промоутер.

Вибір суперника складний, бо більшість поєдинків будуть "звичайними", а найцікавіше – незвичні бої, наприклад з кікбоксером.

Якщо не Ріко – то хто? З ким цікавий бій? З Фабіо Вордлі? Ну, бій як бій. З Агітом Кабаєлом? Так само – бій як бій. Я говорю як звичайний пересічний глядач. Мені набагато цікавіше подивитися бій Усика з кікбоксером, тому що це щось незвичне, ніж Усик – Кабаєл чи Усик – Вордлі, чи ще хтось інший. Тому так, дуже складно вибрати суперника,

– каже Красюк.

Також згадується про втрачений шанс бою з Деонтеєм Вайлдером.

Міг би мати право на життя бій із Деонтеєм Вайлдером – як unfinished business, ще з того покоління. Але забарилися з часом і втратили таку можливість,

– пояснює промоутер.

За його словами, коли спортсмен досягає найвищого рівня, логічним кроком стає підсумувати результати та рухатися далі, а не шукати нові кар'єрні висоти.

Єдиний бенефіт – це гроші. А з точки зору кар'єри – ну куди ще? Уже нема куди. Тобто ти вже на вершині піраміди. Ти маєш завершити, зафіксувати: я всього досяг. Крапка. Всім дякую, я пішов,

– говорить Красюк.

Що раніше Красюк казав про завершення кар'єри Усика?

Промоутер в інтерв'ю ютуб-каналу Boxing King Media підкреслив, що Усик уже увійшов в історію як триразовий абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях.

А тепер будь-яка поразка може затьмарити весь його шлях.

Я на боці багатьох людей, які міркують стратегічно. Абсолютний, непереможений статус Усик зберігатиме до кінця своїх днів. І пішов би він як легенда боксу на століття,

– пояснює Красюк.

Що відомо про бій Усика проти Верховена?