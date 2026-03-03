"Єдиний бенефіт – це гроші": Красюк вперше відреагував на бій Усик – Верховен
- Олександр Усик зустрінеться з кікбоксером Ріко Верховеном 23 травня 2026 року в Гізі, Єгипет, за титули WBC, WBA та IBF.
- Промоутер Олександр Красюк зазначив, що вибір суперника складний, але бій з Верховеном цікавий, оскільки він є незвичним суперником для Усика.
Наступний поєдинок Олександра Усика відбудеться проти Верховена 23 травня 2026 року на арені в Гізі у Єгипті. Український промоутер Олександр Красюк прокоментував анонс бою чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі з нідерландським кікбоксером.
Красюк порівнює кар'єру Усика з пірамідою – він на вершині, і будь-який новий крок може лише погіршити позицію. Про це він розповів ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН".
Що сказав Красюк стосовно бою Усик – Верховен?
Він підтримував завершення кар'єри Усика, адже боксер досягнув максимуму, що можна.
Поєдинок буде на пірамідах. Уявімо піраміду: людина стоїть на вершині. Будь-який крок у будь-якому напрямку означає, що вона мусить покинути вершину. Саме тому я був прибічником завершення кар'єри Усика – він досяг усього, що можна, а того, чого не можна, – досягати вже й не треба,
– сказав український промоутер.
Вибір суперника складний, бо більшість поєдинків будуть "звичайними", а найцікавіше – незвичні бої, наприклад з кікбоксером.
Якщо не Ріко – то хто? З ким цікавий бій? З Фабіо Вордлі? Ну, бій як бій. З Агітом Кабаєлом? Так само – бій як бій. Я говорю як звичайний пересічний глядач. Мені набагато цікавіше подивитися бій Усика з кікбоксером, тому що це щось незвичне, ніж Усик – Кабаєл чи Усик – Вордлі, чи ще хтось інший. Тому так, дуже складно вибрати суперника,
– каже Красюк.
Також згадується про втрачений шанс бою з Деонтеєм Вайлдером.
Міг би мати право на життя бій із Деонтеєм Вайлдером – як unfinished business, ще з того покоління. Але забарилися з часом і втратили таку можливість,
– пояснює промоутер.
За його словами, коли спортсмен досягає найвищого рівня, логічним кроком стає підсумувати результати та рухатися далі, а не шукати нові кар'єрні висоти.
Єдиний бенефіт – це гроші. А з точки зору кар'єри – ну куди ще? Уже нема куди. Тобто ти вже на вершині піраміди. Ти маєш завершити, зафіксувати: я всього досяг. Крапка. Всім дякую, я пішов,
– говорить Красюк.
Що раніше Красюк казав про завершення кар'єри Усика?
Промоутер в інтерв'ю ютуб-каналу Boxing King Media підкреслив, що Усик уже увійшов в історію як триразовий абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях.
А тепер будь-яка поразка може затьмарити весь його шлях.
Я на боці багатьох людей, які міркують стратегічно. Абсолютний, непереможений статус Усик зберігатиме до кінця своїх днів. І пішов би він як легенда боксу на століття,
– пояснює Красюк.
Що відомо про бій Усика проти Верховена?
Поєдинок відбудеться 23 травня 2026 року на арені в Гізі, Єгипет. На кону стоятимуть титули WBC, WBA та IBF, якими Усик наразі володіє. Це буде перший його бій після нокауту Даніеля Дюбуа в липні 2025 року.
Ріко Верховен, який понад десятиліття домінував у кікбоксингу та володар численних титулів, зазначив: він 11 років утримував вершину у своєму виді спорту і хоче нових викликів – тому перехід у бокс проти абсолютного чемпіона є для нього мотивацією.
Він назвав майбутній поєдинок "битвою абсолютного проти абсолютного – найкращий проти найкращого".
Здобув величезну славу у кікбоксингу, у професійному боксі він провів лише один бій, у якому переміг нокаутом.