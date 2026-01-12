Маленька донечка замість гантелі: Усик зачарував мережу домашнім тренуванням

Олександр Усик востаннє виходив на ринг у липні, коли в битві за абсолют здолав британця Даніеля Дюбуа. Після цього він відмовився захищати пояс WBO й поки невідомо, коли знову вийде на ринг.

Українець значну частину свого часу проводить з родиною, зокрема, з молодшою донечкою, яка народилася на початку 2024 року. Напередодні він у соцмережах опублікував чергове миле відео з Марією, інформує 24 Канал.

Читайте також Трилогія Усик – Ф'юрі: менеджер назвав умову, за якої британець здолає українського чемпіона

Як донечка допомагає Усику залишатися у формі?

Об'єднаний чемпіон світу показав, що навіть поза тренувальним залом він знаходить можливості підтримувати себе у формі. Для цього йому навіть не потрібне жодне обладнання.

Усик з притаманним для себе гумором провів імпровізоване тренування. Замість гантелей боксер використав донечку, зазначивши, що вона важить стандартні для гирі 16 кілограмів.

Олександр підкидував дитину, виконуючи силові вправи. Відео миттєво стало вірусним і викликало хвилю позитивних емоцій у фанатів боксера.

Усик тренується з донечкою Марією: дивіться відео

Зазначимо, що раніше Усик публікував чимало відео з донечкою. Зокрема, він показав фанатам, як вони разом танцюють на вулиці.

Що відомо про кар'єрні плани Усика?