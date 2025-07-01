Хто краще стрибнув у басейн: Усик з донькою влаштували змагання в Іспанії, – драйвове відео
- Олександр Усик відпочиває в Марбельї, Іспанія, разом зі своєю донькою Єлизаветою, після перемоги над Даніелем Дюбуа.
- Усик та його донька синхронно пірнули у басейн, причому Єлизавета виконала стрибок краще, ніж її батько.
Олександр Усик насолоджується відпочинком в іспанській Марбельї після ефектної перемоги над Даніелем Дюбуа. Абсолютний чемпіон світу з боксу тепер може виділити більше уваги своїм рідним.
Олександр Усик поділився зі своїми підписниками красивим відео з іспанської Марбельї. На ньому зірковий боксер разом зі старшою донькою Єлизаветою стрибають у басейн, пише 24 Канал.
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Як Усик з родиною відпочиває в Іспанії?
Абсолютний чемпіон та Єлизавета домовилися з розгону синхронно пірнути у воду. Вийшло дуже ефектно та драйвово.
А от над технікою виконання стрибка титулованому боксеру доведеться попрацювати. Донька Усика значно краще занурилася у воду. Втім, в Олександра ще буде достатньо часу, щоб відпрацювати цей елемент.
Відео синхронного стрибка Усика та доньки у басейн
Нагадаємо, що 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. За цим показником українець зрівнявся з легендарним Мухаммедом Алі.
Наразі Усик не визначився зі своїм наступним суперником. Серед потенційних опонентів фігурують ім'я блогера-боксера Джейка Пола, зіркового проспекта хевівейту Мозеса Ітауми, Тайсона Ф'юрі, який сподівається взяти реванш, та навіть ветерана Дерека Чісору.
Тим часом, боксерська організація WBO вже санкціонувала наступний бій Усика з тимчасовим володарем титулу.