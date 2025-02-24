Роналду опублікував спільні фото з Усиком: пост зірки футболу набрав 3 мільйони вподобайок

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик завітав на тренування Аль-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду. Зірки футболу та боксу обмінялися презентами та поспілкувалися.

Першим повідомив про зустріч Олександр Усик. Він висловив своє захоплення легендарним футболістом та подарував іменну футболку Полісся зі своїм автографом, пише 24 Канал.

Читайте також Усик у футболці Аль-Насра відвідав матч за участю Роналду

Що написав Роналду про зустріч з Усиком

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" теж не залишився осторонь. Зірка саудівського Аль-Насра та збірної Португалії опублікував спільні фото з Усиком.

Радий знову бачити тебе, чемпіоне,

– написав Роналду.

Роналду разом з Усиком / фото з інстаграму футболіста

Пост Роналду набрав майже три мільйони вподобайок. Коментарі під публікацією залишили футбольний клуб Полісся, відомий спортивний журналіст та телеведучий Олександр Денисов та сам Олександр Усик.

Усик в Ер-Ріяді