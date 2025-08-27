Відео з танцями Олександра Усика та Наді Дорофєєвої "підірвало" мережу. На ефектний перформанс абсолютного чемпіона світу відреагував тренер Джозефа Паркера.

Британська розважальна платформа для спортивних трансляцій Dazn опублікувала у соціальних мережах відео з Олександром Усиком та Надією Дорофєєвою. На ньому боксер запалює під відому пісню співачки, пише 24 Канал.

Як тренер Паркера відреагував на танці Усика?

Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, прокоментував ефектне відео. Ірландець підколов Усика, нагадавши про травму спини.

"Як там травма спини?" – написав під відео Енді Лі, додавши відповідний смайлик.

Відео танців Усика з Дорофєєвою

Чому тренер Паркера підколов Усика?

Нагадаємо, що Джозеф Паркер є обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком за лінією WBO.

Боксерська організація зобов'язала українського боксера провести бій з претендентом.

Проте Усик попросив WBO відтермінувати перемовини про наступний бій через травму спини.

Очевидно, що таким чином тренер Паркера потролив Усика, сумніваючись у травмі боксера.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик разом з дружиною організували благодійну вечерю. У ній взяли участь зірки української естради: Іво Бобул, Монатік, Надя Дорофєєва та DREVO.