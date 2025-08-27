Як там травма спини: тренер Паркера підколов Усика за танці з Дорофєєвою
- Відео з танцями Олександра Усика і Наді Дорофєєвої опублікувала платформа Dazn, і воно викликало реакцію тренера Джозефа Паркера, Енді Лі.
- Енді Лі прокоментував відео, питаючи про стан травми спини Усика, що пов'язано з його відмовою від бою через цю травму.
Відео з танцями Олександра Усика та Наді Дорофєєвої "підірвало" мережу. На ефектний перформанс абсолютного чемпіона світу відреагував тренер Джозефа Паркера.
Британська розважальна платформа для спортивних трансляцій Dazn опублікувала у соціальних мережах відео з Олександром Усиком та Надією Дорофєєвою. На ньому боксер запалює під відому пісню співачки, пише 24 Канал.
Як тренер Паркера відреагував на танці Усика?
Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, прокоментував ефектне відео. Ірландець підколов Усика, нагадавши про травму спини.
"Як там травма спини?" – написав під відео Енді Лі, додавши відповідний смайлик.
Відео танців Усика з Дорофєєвою
Чому тренер Паркера підколов Усика?
- Нагадаємо, що Джозеф Паркер є обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком за лінією WBO.
- Боксерська організація зобов'язала українського боксера провести бій з претендентом.
- Проте Усик попросив WBO відтермінувати перемовини про наступний бій через травму спини.
- Очевидно, що таким чином тренер Паркера потролив Усика, сумніваючись у травмі боксера.
Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик разом з дружиною організували благодійну вечерю. У ній взяли участь зірки української естради: Іво Бобул, Монатік, Надя Дорофєєва та DREVO.