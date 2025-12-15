"В нього майже немає шансів": ексчемпіон світу зробив прогноз на наступний бій Усика
- Олександр Усик планує провести бій проти Деонтея Вайлдера, і їхні команди вже ведуть перемовини.
- Колишній чемпіон світу Санні Едвардс вважає Усика фаворитом у цьому поєдинку, зазначаючи, що Вайлдер може перемогти лише одним потужним ударом.
Олександр Усик свій останній бій проводив у липні. Він здолав у битві за абсолют Даніеля Дюбуа, після чого взяв невеличку паузу у виступах.
Напередодні ж українець несподівано оголосив, що хоче провести поєдинок проти Деонтея Вайлдера, а команди боксерів вже активно ведуть перемовини про його організацію. Своєю думкою щодо цієї битви поділився колишній чемпіон світу Санні Едвардс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.
Що сказав Едвардс про бій Усик – Вайлдер?
Британець розповів, що не був здивований бажанням Усика побитися з американцем, адже ім’я "Бронзового бомбардувальника" досі на слуху. Він відзначив боксерську спадщину Вайлдера, який здобув низку ефектних перемог.
Попри це, експерт вважає, що в очному протистоянні Олександр буде великим фаворитом. А перемогти Деонтей може лише за однієї умови.
Я не знаю, але, думаю, ми вже втратили того Вайлдера. Мені здається, якщо подивитися на деякі його виступи, у нього просто немає тієї люті й руйнівної потужності, які колись були. Без цього складається враження, що в нього майже немає шансів проти Усика. Хіба що один – влучити великою правою, і на цьому бій закінчиться,
– заявив Едвардс.
В інакшому випадку колишній чемпіон вважає, що Вайлдер не зможе перемогти Усика, адже перебоксувати його нереально. Для нього це виглядає нерозв’язною проблемою.
"У нього величезне ім’я в Америці, а Усик – це топ, він справді може битися з ким захоче. Це не так, що він зобов’язаний постійно виходити на надконкурентні бої. Він постійно обирав найкращу опозицію, найбільші поєдинки – від крузервейту до надважкої ваги. Він одразу вийшов на елітний рівень і реально не втрачав часу. Зараз він трохи поза рингом, і якщо він поб’ється з Вайлдером – я б на це не скаржився", – додав Санні.
До слова. Наразі ще не було оголошено офіційно про цей бій. Проте інсайдер Ленс Пагмайр зазначав, що його мають провести в першій половині 2026 року, а найбільш ймовірними місцями битви є Лас-Вегас і Техас.
При цьому поки невідомо, чи буде бій з Усиком наступним для Вайлдера. Він розглядає можливість провести проміжний поєдинок проти Дерека Чісори.
Що відомо про Деонтея Вайлдера?
Мріяв про кар'єру в американському футболі, проте через хворобу новонародженої донечки вимушено пішов у бокс, щоб швидко заробити грошей.
Вже через три роки після початку боксерських виступів став бронзовим призером Олімпіади-2008.
Після ОІ-2008 розпочав професійну кар'єру та мав серію з 40 поспіль перемог, після чого його бій з Тайсоном Ф'юрі завершився внічию.
Загалом провів на профі-рингу 49 поєдинків, у яких 44 рази ставав переможцем. Вважається одним з найкращих панчерів в історії боксу й має фантастичний відсоток дострокових перемог – 97,73.
Протягом п'яти років володів чемпіонським титулом WBC. Саме за цей пояс очікується, що буде битися й з Усиком.
Востаннє виходив на ринг у червні, коли здолав Тайрелла Херндона.