Усик побив рекорд ваги за профі-кар'єру

До бою з нідерландцем Ріко Верховеном Олександр Усик попрацював над м'язовою масою. Ніколи раніше український чемпіон не був настільки важким.

Офіційне зважування для преси і вболівальників відбудеться ввечері у п'ятницю, але спортсмени вже стали на ваги для технічної процедури. Усик продемонстрував найбільший результат за час виступів у професійному боксі, пише The Ring.

Скільки важать Олександр Усик та Ріко Верховен перед боєм?

Український чемпіон зафіксував на вагах 233,3 фунта – це 105,8 кілограма. Таким чином він суттєво перевершив свій попередній рекорд, який становив 103,1 кілограма перед другим поєдинком з британцем Даніелем Дюбуа у липні 2025 року.

Натомість Ріко Верховен, схоже, вирішив зігнати вагу ближче до бою. Якщо раніше його вага складала приблизно 125 кілограмів, то за день до виходу в ринг Король кікбоксінгу показав 117,3 кілограма або ж 258,7 фунта. Нідерландець все ще має перевагу в антропометрії: він не лише важчий, але й вищий за українця на 5 сантиметрів.

Коли відбудеться офіційна церемонія зважування для преси і фанів?

Останній офіційний захід у Гізі перед боєм заплановано на 20:00 за київським часом у п'ятницю, 22 травня.

Транслювати зважування буде ОТТ-платформа Київстар ТБ, яка покаже у суботу і сам бій. Для перегляду потрібна підписка Преміум HD за 200 гривень на місяць.

Також церемонію покаже світовий транслятор DAZN Boxing. Онлайн-трансляцію в інтернеті можна переглянути і на 24 Каналі.