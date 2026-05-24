"Дякую за емоції": президент Динамо привітав Усика з перемогою

Попри те, що між Поліссям і Динамо спалахнув суддівський скандал в УПЛ, президент киян Ігор Суркіс привітав з перемогою у титульною бою Олександра Усика, який віднедавна є віцепрезидентом житомирян.

Власник володаря Кубка України відзначив, що чемпіон світу подарував українцям той позитив, який вкрай потрібен у непрості часи, пише офіційний сайт київської команди.

Як Ігор Суркіс відреагував на перемогу Усика над Верховеном?

Президент Динамо відзначив працьовитість, наполегливість і силу духу чемпіона, які слугують натхненням для українців.

Суркіс заявив, що бої Олександра Усика незмінно збирають українців біля екранів. Власник клубу подякував боксеру за емоції та побажав подальших перемог.

У поєдинку з Ріко Верховеном Ви показали справжній бійцівський дух та характер. Попри всі труднощі, Ви довели, що готові до будь-якого виклику та Вам не страшний будь-який суперник,

– написав Ігор Суркіс.

Як Олександр Усик пов'язаний з футболом?

Боксер давно співпрацює з житомирським Поліссям, з яким підписував професійний контракт гравця і виступав у кількох товариських матчах.

Після скандалу у матчі Полісся – Динамо, коли керівництво житомирського клубу звинуватило арбітрів в упередженості та рішеннях на користь киян, Олександра Усика представили у ролі віцепрезидента клубу. Йому було доручено ініціювати реформу суддівства в українському чемпіонаті.